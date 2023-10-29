Fas'ın istihbarat desteğiyle Almanya'da terör şüphelisi yakalandı

Fas'ın Almanya'ya sağladığı istihbarat desteğiyle terör eylemi hazırlığındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, DEAŞ saflarında savaşmış bir Mısır asıllı Alman vatandaşıdır.

Fas'ın Almaya'ya sağladığı istihbarat desteğiyle Almanya'da bir terör şüphelisinin yakalandığı belirtildi.

Fas medyasında çıkan haberlere göre, Fas'ın resmi istihbarat teşkilatı Bölgesel Gözetim Genel Müdürlüğünün (DGST) Alman istihbarat teşkilatına sağladığı bilgiler doğrultusunda terör eylemi hazırlığındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin 29 yaşında ve Mısır asıllı Alman vatandaşı olduğu belirtilen haberde, zanlının Suriye ve Irak'ta törer örgütü "DEAŞ saflarında savaştığı" kaydedildi.

Haberde, Almanya Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang ile DGST Direktörü Abdullatif Hammuşi'nin nisan ayında Rabat'ta bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede iki ülke arasında istihbarat alanında işbirliğinin ele alındığı hatırlatıldı.

DGST'den nisan ayında yapılan yazılı açıklamada, Almanya ile güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi için Almanya Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Haldenwang ile Hammuşi'nin bir görüşme gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Açıklamada, iki ülkenin güvenliğini tehdit eden terör ve organize suç örgütlerine karşı mücadele alanında, güvenlik işbirliğini güçlendirilmesi ve istihbarat konularında koordinasyonun iyileştirilmesi yönünde iki ülkenin de istekli olduğu belirtilmişti.