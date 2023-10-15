Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 59 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Göçmenler, ilgili birimlere teslim edildi.

Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 59 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Deniz Kuvvetleri, ülkenin güney kesiminde Atlas Okyanusu kıyısındaki Tantan kenti açıklarında bazı botları durdurdu.

Aralarında 8 kadın ve 4 çocuğun da olduğu 59 göçmen, yapılan ilk yardımın ardından gerekli işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Fas makamlarından 23 Aralık 2022'de yapılan açıklamada, 2022 yılı boyunca yüzde 85'i yabancı uyruklu olmak üzere 32 binden fazla düzensiz göçmenin denize açılmasının önüne geçildiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.