Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 190 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Fas'ın güney kesiminde Atlas Okyanusu kıyısındaki Tantan kenti açıklarında Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulan botlarda 11'i kadın 190 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlere ilk yardım yapıldıktan sonra jandarmaya teslim edildi.
Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 190 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan haberde, Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin güney kesiminde Atlas Okyanusu kıyısındaki Tantan kenti açıklarında bazı botları durdurduğu aktarıldı.
Botlarda bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerinden 11'i kadın 190 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edilirken, bot sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Göçmenlere, ihtiyaç duydukları ilk yardımın yapıldığı, daha sonra gerekli işlemler için jandarmaya teslim edildikleri kaydedildi.
Fas, Avrupa kıyılarına yakınlığı dolayısıyla düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.