Fas ile Umman arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile deniz taşımacılığı, diplomatik çalışma, tüketicinin korunması ve demir yolu taşımacılığı alanlarında 4 anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, ortak yatırımları desteklemeyi, işbirliğini geliştirmeyi ve tecrübe paylaşımını hedefliyor.

Fas ile Umman arasında deniz taşımacılığı, diplomatik çalışma, tüketicinin korunması ve demir yolu taşımacılığı alanlarında 4 işbirliği anlaşması imzalandı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkeyi ziyaret eden Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya geldi.

Bakanlar, 6. Fas-Umman Ortak Komite Toplantısında deniz taşımacılığı, diplomatik çalışma, tüketicinin korunması ve demir yolu taşımacılığı alanlarında 4 anlaşma imzaladı.

Deniz taşımacılığı ve limanlarla ilgili işbirliği anlaşmasının, iki ülke arasındaki ortak yatırımları desteklemeyi, diplomatik çalışma ve tüketicinin korunması alanlarında imzalanan anlaşmaların da işbirliğinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımını hedeflediği kaydedildi.

Fas'ın Ulusal Demiryolları Ofisi ve Umman Demiryolları Şirketi arasındaki anlaşmanın ise demir yolu sektörleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve bu sektördeki deneyim ve bilgi alışverişini artırmayı amaçladığı belirtildi.