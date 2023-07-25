Fas Dışişleri Bakanı düzensiz göç sorunlarıyla mücadelede ortak sorumluluk çağrısında bulundu

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, düzensiz göç sorunlarıyla mücadelede ortak sorumluluk çağrısında bulundu. Burita söz konusu çağrıyı Pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'nda yaptı.

RABAT, 25 Temmuz (Xinhua) -- Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, düzensiz göç sorunlarıyla mücadelede ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

Burita söz konusu çağrıyı Pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'nda yaptı.

Fas Resmi haber ajansı MAP'ın Pazartesi günkü haberinde, İtalyan hükümeti tarafından düzenlenen konferansın, düzensiz göç akımlarının temel nedenlerini ele almayı ve işbirliği yoluyla insan kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçladığı belirtildi.

Özellikle göç akımlarının yüzde 80'inin gerçekleştiği Afrika'daki transit ülkelerinin orantısız bir sorumluluk yüklendiğini söyleyen Burita, konuyla ilgili sorunların ele alınmasında "dengeli ortaklıklar" kurulması için ilgili tarafların eşit yük ve sorumluluk alması çağrısında bulundu.

Fas, Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenler için bir transit ülke haline gelmiş durumda. Resmi istatistiklere göre Fas, 2022 yılında Avrupa'ya yönelik 70.781 yasadışı göç girişimini engelledi.

İtalya, Avrupa'ya iltica etmek isteyen göçmenlerin Avrupa'daki ana varış noktası. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla ülkeye deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemindeki rakamdan 33.000 artışla 75.000'i aştı.