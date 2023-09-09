Fas deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 820'ye yükseldi

Fas devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç İşleri Genel Sekreteri Rashid Al-Khalfi, meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 820'ye yükseldiğini duyurdu. Genel Sekreter Al-Khalfi, yaralıların sayısını 205'i ağır olmak üzere 672 olarak belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya