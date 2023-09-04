Fas, ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı oldu

Fas, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri tarafından sektörel diyalog ortağı olarak kabul edildi. Fas, bu statüyü elde eden ilk Kuzey Afrika ülkesi oldu ve bu durum ülkenin jeopolitik ve ekonomik gruplaşmadaki konumunu güçlendirdi.

Fas, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı oldu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları, Cakarta'da yaptıkları toplantıda, Fas'a sektörel diyalog ortağı statüsü verilmesini resmi şekilde onayladı.

Fas'ın Kuzey Afrika'da bu statüyü elde eden ilk ülke olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun, büyük önem taşıyan bu jeopolitik ve ekonomik gruplaşmanın tercih edilen muhatabı konumunu güçlendirdiği aktarıldı.

Fas, temmuz ayında ASEAN ile "sektörel diyalog ortağı" statüsü elde etmek için bir ön anlaşma yaptığını duyurmuştu.

"Sektörel diyalog" ortaklığını elde eden ülke, ASEAN toplantılarına katılabiliyor ve belirli sektörlerde işbirliği yapabiliyor. Bu, genellikle tam üyelikten önceki adım olarak addediliyor.

Malezya, Endonezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Burunei, Myanmar, Kamboçya ve Laos'un üye olduğu; Asya'nın üçüncü büyük ekonomik bloğu olan ASEAN 1967'de kuruldu.

İsviçre, Norveç, Türkiye, Pakistan, Brezilya ve BAE ise ASEAN "sektörel diyalog ortağı" statüsüne sahip.