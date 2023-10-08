Fas, Arap Birliği'ni Gazze Şeridi'ndeki durumu görüşmek için toplantıya çağırdı

Fas, Gazze Şeridi'ndeki kötüleşen durumu ve tehlikeli tırmanışı durdurmanın yollarını görüşmek üzere Arap Birliği dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapmaya çağırdı.

Fas, Arap Birliğini, Gazze Şeridi'nde kötüleşen durumu ve "tehlikeli tırmanışı durdurmanın" yollarını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapmaya çağırdı.

Fas Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen durum ve sivilleri hedef alan askeri operasyonların patlak vermesi konusunda istişarede bulunmak ve koordinasyon sağlamak amacıyla Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda ayrıca "bu tehlikeli tırmanışı durdurmanın yollarını tartışmanın" da hedeflendiği kaydedilen açıklamada, toplantının bu hafta Birliğin Kahire'deki merkezinde yapılması için yoğun istişarelerin yürütüldüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.