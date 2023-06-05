Fas, Afrika Aslanı 2023 Tatbikatını Başlattı

Fas ordusu, Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı kabul edilen 'Afrika Aslanı 2023'ün başladığını duyurdu. Tatbikatın Agadir kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladığı belirtilirken, kitle imha silahlarıyla mücadele manevraları, özel kuvvetlerin ortak tatbikatı, hava harekatları gibi faaliyetlerin öne çıkacağı ifade edildi. Tatbikatın Fas-ABD askeri işbirliğinin pekiştirilmesine katkı sunduğu belirtilirken, 16 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

Fas ordusu, Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı kabul edilen "Afrika Aslanı 2023"ün başladığını duyurdu.

Fas ordusunun bu yıl 19'uncusu düzenlenen tatbikata ilişkin açıklaması, Fas resmi ajansı MAP'ta yayımlandı.

Açıklamada, tatbikatın Agadir kentinde düzenlenen ve katılımcı ülke temsilcilerinin hazır bulunduğu açılış töreniyle başladığı belirtildi.

Tatbikatlar sırasında öne çıkan faaliyetlerin, "hareket planlama tatbikatı, gece gündüz müşterek kara, deniz ve hava taktik tatbikatları, kitle imha silahlarıyla mücadele manevraları, özel kuvvetlerin ortak tatbikatı, hava harekatları, halka cerrahi ve tıbbi hizmetler sunan bir askeri sahra hastanesinin kurulması" olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tatbikatın, bölgede güvenlik ve istikrarı artırmak için Fas-ABD askeri işbirliğinin pekiştirilmesine katkı sunduğu ifade edilerek, söz konusu manevranın Agadir, Tiznit, Tifnit, Tantan, Mahbes, Kenitra ve Bin Cerir olmak üzere Fas'ın 7 bölgesinde düzenleneceği aktarıldı.

Ordu açıklamasında katılımcı ülkelere dair bilgi verilmezken, ABD ve Fas silahlı kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatın, 16 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

İlk yıllarında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksel hale gelmişti.