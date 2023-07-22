Fas Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 6 Ölü

Fas açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayaya çarparak batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ta yayımlanan habere göre, onlarca göçmeni taşıyan tekne dün kayaya çarparak hasar aldı. Kazanın ardından 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 48 kişi de kurtarıldı.

Hayatını kaybedenlerin hangi ülkenin vatandaşları olduklarına dair ise bilgi verilmedi.

Fas Deniz Kuvvetleri, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada 400'ü Fas kara sularında olmak üzere çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 900 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirmişti.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.