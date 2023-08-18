Fas Açıklarında 75 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fas sahil güvenlik birimleri, Senegal'den İspanya'ya doğru hareket eden bir tekneyi durdurarak içerisinde bulunan 75 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Fas jandarma birliklerine teslim edildi.

Fas açıklarında 75 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Senegal sahillerinden İspanya'ya doğru hareket eden bir tekne Fas sahil güvenlik birimleri tarafından 17 Ağustos'ta Ed-Dahle kenti açıklarında durduruldu.

Teknede yakalanan Senegal uyruklu 75 düzensiz göçmen işlemlerin ardından Fas jandarma birliklerine teslim edildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, hazirandaki açıklamasında, yılın ilk beş ayında 25 bin 519 düzensiz göç girişiminin engellendiğini ve 3 bin 150 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Fas, Avrupa kıyılarına yakınlığı dolayısıyla düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.