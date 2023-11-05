Fas açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Fas Deniz Kuvvetleri, Dakhla kenti açıklarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir botu durdurarak içinde bulunan 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, Kraliyet Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Botun İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere olduğu belirlendi.
Fas açıklarında 42 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Deniz Kuvvetleri, ülkenin güney kesimindeki Dakhla kenti açıklarında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir botu durdurdu.
Botta bulunan 42 düzensiz göçmen, yasal işlemler için Kraliyet Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Batı Afrika ülkesi Mali uyruklu göçmenleri taşıyan botun, İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıktığı tespit edildi.
Kaynak: AA / Dünya