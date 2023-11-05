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Fas açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas Deniz Kuvvetleri, Dakhla kenti açıklarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir botu durdurarak içinde bulunan 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, Kraliyet Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Botun İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere olduğu belirlendi.