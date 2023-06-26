Fas, 2022'de 70.781 yasadışı göç girişimini engelledi

Fas İçişleri Bakanlığı, 2022'de Fas'ın Avrupa yönündeki 70.781 yasadışı göç girişimini engellediğini açıkladı. Fas özellikle Sahra Altı Afrika'dan Avrupa yönüne olmak üzere, göçmenler için önemli bir geçiş noktası haline geldi.

RABAT, 26 Haziran (Xinhua) -- Fas İçişleri Bakanlığı, 2022'de Fas'ın Avrupa yönündeki 70.781 yasadışı göç girişimini engellediğini açıkladı.

Bakanlık, Pazar günü yayımlanan bir raporda, 2023 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 25.519 yasadışı göç girişiminin engellendiğini belirtti.

Rapora göre, geçen beş yıl içerisinde toplam 366.000 göç girişimi engellendi ve yaklaşık 90.000 göçmen, Akdeniz ve Atlantik'teki operasyonlarda Fas Donanması tarafından kurtarıldı.

Fas özellikle Sahra Altı Afrika'dan Avrupa yönüne olmak üzere, göçmenler için önemli bir geçiş noktası haline geldi.

Faslı yetkililer, 2021'de 290, bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar ise 117 göçmen kaçakçılığı şebekesini çökertti.