Fas, 2. Necef Forumu zirvesinin yaz aylarında yapılamayacağını duyurdu

RABAT, 24 Haziran (Xinhua) -- Fas, Temmuz ayında İsrail, ABD, Fas, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenmesi planlanan 2. Necef Forumu zirvesinin öngörülen tarihte yapılmayacağını duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Cuma günü İsviçre Federal Konsey Üyesi ve Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında Fas'ın, Necef Forumu'nu sonbaharda düzenlemeye hazır olduğunu ve siyasi ortamın o dönemde uygun olmasını umduğunu söyledi.

Burita, Batı Şeria'da tırmanan gerilime ve İsrail'in yerleşimlerdeki konut inşaatlarını genişletmeye yönelik bir dizi açıklamasına atıf yaparak, "bu forumu yaz aylarında düzenlemeye yönelik girişimler yapılmış olsa da siyasi bağlamın beklenen sonuçların elde edilmesine izin vermeyebileceğini" kaydetti.

Bakan, "Necef Forumu, işbirliği ve diyalog fikrini temsil ediyor ve provokasyonlara, tek taraflı eylemlere ve iki taraftaki radikallerin, özellikle de İsrail tarafındakilerin işgal altındaki Arap topraklarına yönelik karar almasına karşı çıkıyor" diye ekledi.

Bakan, "Fas, Necef Forumu'nu birçok zorluğa karşı olumlu yanıtlar üretebilecek, bölgesel işbirliği ve diyaloğa yönelik nihai ve önemli bir çerçeve olarak görüyor" diye konuştu.

Zirvenin ilki, geçen yıl aynı ülkelerin katılımıyla İsrail'deki Necef Çölü'nde düzenlenmişti.