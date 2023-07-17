Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'te Filistinlilere Saldırdı

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait birçok araca zarar verdi ve bazı evlerin duvarlarına 'ırkçı' sloganlar yazdı. İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, Kudüs'ün batısında yer alan Ebu Guş beldesinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Saldırgan grup, bazı araç ve evlerin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve zanlıların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait birçok araca zarar verdi ve bazı evlerin duvarlarına "ırkçı" sloganlar yazdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, Kudüs'ün batısında yer alan Ebu Guş beldesinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Saldırgan grup, bazı araç ve evlerin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Ebu Guş beldesinde bir kundaklama olayı ve dört arabanın hasar görmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Beldede bir evin duvarında da ırkçı sloganlar tespit edildiği belirtilen açıklamada, zanlıların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra Hristiyan kutsal mekanları ve din görevlileri de sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor.