Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'te Filistinlilere Biber Gazıyla Saldırdı

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde düzenledikleri provokatif yürüyüş sırasında Filistinlilere biber gazıyla saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca fanatik Yahudi, Eski Şehir bölgesinde provokatif yürüyüş düzenledi.

Arap ve Müslüman karşıtı ırkçı sloganlar atan grup, Eski Şehir sokaklarında Filistinli gençlere biber gazı sıkarak saldırdı.

Yoğun gaza maruz kalan 2 Filistinli genç, boğulma tehlikesi atlatırken bazıları da yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kaldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, İsrail polisi Filistinlilere saldırarak taşkınlık yapan 5 İsrailliyi gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin, kısa süre sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Fanatik Yahudiler, 18-19 Mayıs tarihlerinde Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak için düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşü" işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginliği tırmandırmıştı.

Bu yıl 18-19 Mayıs tarihlerine denk gelen yürüyüşe, ilk gün Likud Partisinden Ulaştırma Bakanı Miri Regev İsrail bayrakları taşıyan bir grupla katılmıştı.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde dün cuma namazının kılındığı sırada provokatif "bayrak yürüyüşüne" devam eden fanatik Yahudiler, Filistinlilere ait çok sayıda araç, dükkan ve mülke de zarar vermişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.