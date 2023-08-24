Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya onlarca Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledi. Baskın sırasında fanatik Yahudiler çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu tür girişleri 'baskın' olarak nitelendiriyor.

Fanatik Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında Harem-i Şerif'e girdi.

Fanatik Yahudiler baskın sırasında Aksa'nın avlusunda çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.