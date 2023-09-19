F-35 Savaş Uçağı Kayboldu: Pilot ve Uçak Enkazı Arasındaki Mesafe Şaşırtıcı

Havacılık kazalarına gün geçmeden bir yenisi daha eklenirken Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin içerisinde bulunduğu olayda bir F-35 savaş uçağı kayboldu. Daha sonra yapılan arama kurtarma çalışmaları ile önce pilot daha sonra da firari F-35 bulundu. Olayla ilgili şaşırtıcı gerçek pilot ve uçak enkazı arasındaki mesafe ile ortaya çıktı.

Havacılık kazalarına gün geçmeden bir yenisi daha eklenirken bu kez çok daha garip bir olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin içerisinde bulunduğu olayda bir F-35 savaş uçağı kayboldu. Daha sonra yapılan arama kurtarma çalışmaları ile önce pilot daha sonra da firari F-35 bulundu. Olayla ilgili şaşırtıcı gerçek pilot ve uçak enkazı arasındaki mesafe ile ortaya çıktı. İşte kayıp F-35 ve detayları…

Kayıp F-35 havada tam 7 dakika boyunca kendi başına uçmuş!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayda iki F-35 tipi savaş uçağı rutin devriye uçuşları için havalandı. Birlikte uçan uçaklardan biri aradan geçen süre sonunda kayboldu. Yetkililere bildirilen durumla beraber firari F-35 aranmaya başladı. Uçakla ilgili ilk etapta düşme veya SOS Acil Çağrı kodunun gelmemiş olması terör saldırısı ihtimalini güçlendirdi fakat ortada öyle bir durum yoktu.

Bahsi geçen uçağın pilotu şu an için henüz bilinmeyen bir arıza nedeniyle uçaktan atladı. Pilot uçaktan atlamadan önce F-35'lerde bulunan "otomatik uçuş modu" özelliğini aktif hale getirmiş. Fakat uçakla ilgili herhangi bir iniş veya kaza izi bulunamamıştı. Aradan geçen süreçte arama kurtarma çalışmaları yapılmaya devam ederken Amerikan Hava Sahası, F-35 ve diğer savaş uçaklarına kapatıldı.

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15 saatin sonunda atlayış yapan pilot bulundu. Pilottan alınan bilgiye göre uçak otomatik uçuş modunda uçmaya devam etti. Kısacası freni patlamış bir kamyon kendi kendine trafikte seyir halinde gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Güney Karolayna eyaleti kolluk kuvvetleri ve halkın yardım çabalarıyla kayıp F-35'in enkazı tam 75 mil (120 kilometre) ötede bulundu. Bu da F-35'in yaklaşık 7 dakika boyunca kendi kendine uçtuğu anlamına geliyor.