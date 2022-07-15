F-16: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye savaş uçağı satışını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satma planını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini onayladı.

Demokrat Parti'den Frank Pallone ve Cumhuriyetçi Parti'den Chris Pappas'ın Temsilciler Meclisi'ne sunduğu sunduğu yıllık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) değişiklik önergesi 179'a karşı 244'e oyla kabul edildi.

Önerge, ABD yönetiminin, ulusal güvenlik için gerekli olduğunu belgelemediği sürece Türkiye'ye savaş uçağı satmasının veya transfer etmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Önergede ayrıca, "Yunanistan hava sahasında tekrarlanan izinsiz uçuşlarda" kullanılmamasının sağlanması için somut adımlar atılması da isteniyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone, "Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO statüsünü eylemlerinin sonuçlarından kaçınarak kullanmayı sürdürmesine izin veremeyiz" dedi.

ABD'nin önümüzdeki yıl savunma bütçesinin 800 milyar doların üstüne çıkmasını öngören NDAA'nın mevcut şekliyle yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'da da onaylanması gerekiyor.

Türkiye, 2019'da Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın almıştı.

Satış sonrası Türkiye F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına karşı olduğunu açıklamıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Mayıs ayında Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada ABD'ye, "NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlığa katkıda bulunabilecek" savunma ekipmanı satışıyla ilgili kararların dikkatle gözden geçirilmesi çağrısı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'yi, Türkiye'ye F-16 filosunu modernize etmek için askeri ekipman satışı yapılmasına yönelik niyeti hakkında bilgilendirmişti.

Başkan Joe Biden da Madrid'deki NATO zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışına destek mesajı vermişti.