Evlerinin perdelerini kapatmayı unutan çift, koca şehre rezil rüsva oldu

İngiltere'nin Falmouth kentinde evlerinin perdelerini açık unutup dans etmeye ve ilişkiye girmeye başlayan bir çift, hemen karşılarındaki otelde yemek yiyenler tarafından açık şekilde görüldü.

İngiltere'nin Cornwall kontluğuna bağlı Falmouth kentinde evlerinin penceresini açık unutan bir çiftin yaptığı tüm hareketler, dışarıdakiler tarafından anben görüldü.

KARŞILARINDA OTEL VARDI

Çiftin evlerinin hemen karşısında lüks bir otelin olması ise 'şanssızlık' olarak nitelendirildi. Çünkü çift, evlerinin perdeleri açık bir şekilde dans etmeye ve cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin bu hareketleri de hemen karşılarında yer alan otelin müşterileri tarafından anbean görüldü.

TİKTOK'TA PAYLAŞILDI

Çiftin görüntüleri, TikTok'ta paylaşılmasının ardından kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında "Yerlerinde olmayı istemezdik" gibi yorumlarda bulundu.