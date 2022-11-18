Evlerinde gariplik hisseden aile bebek odasına koydukları kamerada gizemli eli gördü

Deanna adlı kadının sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Evlerinde gariplik hissetmelerinin ardından bebeklerinin odasına kamera koyduklarını belirten Deanna, kayıtları izlediklerinde büyük korku yaşadıklarını anlattı. Söz konusu görüntülerde odadaki dolabın kendiliğinden açıldığı ve ardından bir elin bebeğin yatağında dolaştığı görülüyor.

İngiltere'de yaşayan bir ailenin başına gelen olaylar, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Deanna adlı kadının sosyal medya hesabından aktardığı olaya göre aile üyeleri, evlerinde üst üste gariplikler hissetmelerinin üzerine bebeklerinin odalarına bir kamera yerleştirdi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Deanna ve eşi, kamera kaydını izlediklerinde dehşete düştü. Çünkü bebeğin odasındaki dolap önce kendiliğinden açıldı. Sonrasında ise gizemli bir elin, bebeğin yatağının etrafında gezdiği görüldü.

"SABAH UYANDIĞINDA SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYORDU"

Olay hakkında açıklamada bulunan anne Deanna, "Kızım sabahları uyandığında sürekli yüzünün ağrıdığından ve birilerinin kendisini çekiştirdiğinden şikayet ediyordu. Biz de kızımıza ne olduğunu anlamak için böyle bir yöntem izledik ve söz konusu görüntülerle karşılaştık" dedi.

EVDEN TAŞINMAYA KARAR VERDİLER

İzledikleri görüntüler nedeniyle dehşete düşen aile, evden taşınmaya karar verdi. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise küçük kızın kesinlikle yalnız bırakılmaması tavsiyesinde bulundu.

9.5 MİLYON KEZ İZLENDİ

Diğer yandan genç kadın tarafından sosyal medyada paylaşılan kamera kaydı görüntüleri kısa süre içerisinde 9.5 milyon görüntülenme aldı. Videonun montaj olma ihtimalinin ise zayıf olduğu öne sürülüyor.