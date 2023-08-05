Evinin garajında ayı saldırısına uğrayan adam kafasından yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan John Swartz, torunu için havuzu doldurduktan sonra garaja girdi. Ancak garaja giren bir ayı, Swartz'a saldırdı. Ayının saldırısından kaçmayı başaran Swartz, ayının ısırığı sonucu başından yaralandı. Eşinin ilk yardımının ardından hastaneye kaldırılan Swartz, ayının olası hastalıklarına karşı tedavi altına alındı.

Amerika Birleşik Devletlerin'de John Swartz isimli adam torunu için havuzu doldurduktan sonra musluğu kapatmak için garaja girdi.Swartz'ın arkasından garaja giren ayı kendisine saldırdı. Bir anda neye uğradığı şaşıran Swartz koşarak ayıdan kurtulmayı başardı. Fakat ayı, Swartz kafasını ısırdı.

John, eşinin ilk yardımı sonrası ayının olası hastalıklarına karşı hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırıdan saatler sonra Pennsylvania Oyun Komisyonu yetkilisi, saldırıdan sorumlu ayıyı yakalamak için hızla bir ayı tuzağı kurdu.

John, saldırıya uğramasına rağmen, ayının ötenazi yapılmasını kesinlikle istemediğini söyledi.