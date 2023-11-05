İsrail'in 1 yıldır ev hapsinde tuttuğu Kudüs Valisi Adnan Gays, işgal kuvvetlerinin sadece Filistinlileri hedef aldığını ve hakkını talep ettiğini belirtti. Gays, 70 yıldır işgal altında yaşadıklarını ve hayatlarının zor olduğunu ifade etti.

- Ev hapsindeki Kudüs Valisi Gays: "İşgal kuvvetleri suçlu aramıyor, sadece Filistinli iseniz sizi yakalıyor"

"70 yıldır işgal altında yaşıyoruz, hayatımız çok zor"

KUDÜS - İsrail'in 1 yıldır ev hapsinde tuttuğu Kudüs Valisi Adnan Gays, "İşgal kuvvetleri suçlu aramıyor, sadece Filistinli iseniz sizi yakalıyor. Çünkü biz hakkımızı talep ediyoruz. Ben hiç suç işlemedim. Kendi işimde çalışırken tutuklandım. Ben işgali kabul etmiyorum, egemenlik istiyorum" dedi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken işgal altındaki Kudüs'te de yasaklamalara devam ediyor. 2018 yılında göreve gelen Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail yönetimi tarafından ev hapsine mahkum edildi. Hakkında onlarca soruşturma açılan ve 50'den fazla kez gözaltına alınan Gays, TGRT haber muhabiri Emre Diner ve kameraman Yusuf Öztürk'e konuştu. İsrail güçlerinin bir kişiyi gözaltına alması için o kişinin Filistinli olmasının yeterli olduğunu ifade eden Gays, "İşgal kuvvetleri suçlu aramıyor, sadece Filistinli iseniz sizi yakalıyor. Çünkü biz hakkımızı talep ediyoruz. Bir seneden beri ev hapsinde tutuluyorum mahkeme kararı ile. Şu anda iki sayfa itham ile suçlanıyorum. Ben hiç suç işlemedim. Kendi işimde çalışırken tutuklandım. Ben işgali kabul etmiyorum, egemenlik istiyorum" diye konuştu.

"Biz 70 yıldır işgal altında yaşıyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas dahil, 52 Filistinli üst düzey yönetici ile iletişime geçmesi dahi yasak olan Gays, "Kesinlikle İsrail hükümeti kanunları kendilerine göre yorumlayıp uyguluyor. Bu nedenle Filistinliler ev hapsinde tutuluyor. Dışarı çıkmalarına izin vermiyorlar. Kanunları ve uygulamayı yeniliyorlar ama sadece bizim zararımız için yenileniyor. Biz 70 yıldır işgal altında yaşıyoruz, hayatımız çok zor, dünyaya seslenmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Dünya Filistin konusunda kararsızlaşmış durumda"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını hapis yaşadığı evindeki televizyonundan takip eden Vali Gays, "Dünya, Filistin konusunda kararsızlaşmış durumda. Biz yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Topraklarımızda güvenli ve saygın bir şekilde yaşamak istiyoruz. İstiklalimizi ve devletimizi istiyoruz. Başkent Kudüs de tüm dünyanın üstüne sorumluluktur" ifadelerini kullandı.