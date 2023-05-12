Eurovision Şarkı Yarışması Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak: Hangi ülkeler favori?

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali 13 Mayıs Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak.

Finale hak kazanan ülkeler Salı ve Perşembe günü yapılan yarı final elemelerinde belli oldu.

Yarışmanın iki büyük favorisi İsveç ve Finlandiya, finalin ilk yarısında sahne alacak.

Finlandiya'dan rapçi Käärijä, Cha Cha Cha şarkısıyla katılırken, 2012'deki yarışmayı birincilikle bitiren İsveçli Loreen de Tatoo adlı şarkıyı seslendirecek.

Ukrayna'dan Tvorchi de Heart Of Steel şarkısıyla favoriler arasında yer alıyor.

Perşembe günkü yarı finalde Avustralya'nın Voyager grubu da yüksek puan alarak finale çıkmaya hak kazanan tek rock grubu oldu.

Cumartesi günü finalde 26 ülke yarışacak.

Her iki yarı finale katılan ülkelerden 10'ar tanesi finale kaldı.

İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya yarışmanın bütçesine maddi katkılarından dolayı her yıl olduğu gibi finallere bu yıl da otomatik olarak katılma hakkı kazanıyor.

Geçen senenin kazananı Ukrayna da finallere otomatik olarak katılıyor.

Kimler finalde yarışacak?

Ülkeler şu sıralamaya göre sahne alacak:

İlk yarı : Avusturya, Portekiz, İsviçre, Polonya, Sırbistan, Fransa, Kıbrıs, İspanya, İsveç, Arnavutluk, İtalya, Estonya, Finlandiya

İkinci yarı : Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika , Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Norveç, Almanya, Litvanya, İsrail, Slovenya, Hırvatistan, İngiltere.

2003 yılında yarışmada birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor. Bu, bu yıl da değişmedi.

BBC, yarışmanın bu yılki ev sahibi yayıncısı.