Euro-Med, Nahda Hareketi liderinin serbest bırakılması çağrısında bulundu

İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Tunus'ta tutuklu olan Nahda Hareketinin lideri Sahbi Atigue'in, kötüye giden sağlığı nedeniyle serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Euro-Med'in açıklamasında, kara para aklama suçundan tutuklanan Atigue'in aleyhine kanıt bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Atigue'in kara para aklama suçundan değil, siyasi görüşünden ötürü tutuklandığı kaydedildi.

Atigue'in, 6 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından açlık grevine girdiği aktarılan açıklamada, buna bağlı olarak şeker ve tansiyon değerlerinin ciddi şekilde düştüğü, artık yürüyemediği ve konuşamadığı ifade edildi.

Açıklamada Atigue'in tutukluğunun, "keyfi, yasa dışı ve haksız" olduğunu ifade edilerek, kötüye giden sağlığından tamamen Tunuslu yetkililerin sorumlu olduğu belirtildi.