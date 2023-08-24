Etiyopya ve BM, savunmasız topluluklara yardım çabalarını yoğunlaştırma konusunda kararlı

Etiyopya hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'daki savunmasız topluluklara insani yardımın derhal yeniden başlatılması için çabaları yoğunlaştırma konusunda ortak kararlılıklarını yineledi.

ADDİS ABABA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Etiyopya hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'daki savunmasız topluluklara insani yardımın derhal yeniden başlatılması için çabaları yoğunlaştırma konusunda ortak kararlılıklarını yineledi.

Etiyopya hükümeti ve Etiyopya'daki BM Ülke Ekibi, Salı günü geç saatlerde yayımladıkları ortak açıklamada ortaklıklarını derinleştirmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Açıklamada, "Etiyopya'da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışmaya devam edeceğiz. Savunmasız topluluklara insani yardımın derhal yeniden başlatılması için ortak çabalarımızı yoğunlaştırma taahhüdümüzü yineledik" ifadeleri yer aldı.

BM Dünya Gıda Programı, büyük çaplı yardım suistimallerini gerekçe göstererek Haziran ayında Etiyopya'daki gıda yardımı programını askıya almaya karar vermişti.

BM ajansı, Etiyopya'da devam eden kuraklık ve çatışmalardan etkilenen 20 milyondan fazla insanın acilen gıda yardımına ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

Ajans, gıdanın gideceği yerin saptırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve Etiyopya hükümetinin gıda yardımını zimmete geçirmekten sorumlu olanları soruşturma ve cezalandırma taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ortak açıklama, Etiyopyalı yetkililerin BM Ülke Ekibi ile yaptıkları "verimli görüşmelerin" ardından geldi. Görüşmelerde yeni göreve gelen BM Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Ülke Temsilcisi Michael Saad da yer aldı.