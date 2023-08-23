Etiyopya, Suudi Arabistan-Yemen sınırında Etiyopyalılara ateş açıldığı iddialarını soruşturacak
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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistanlı sınır birliklerinin Yemen üzerinden ülkeye girmeye çalışan Etiyopyalılara ateş açtığı iddialarını soruşturacağını duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün iddiaları dikkate alınacak ve soruşturma Suudi Arabistanlı yetkililerle ortak yürütülecek.
Etiyopya, Suudi Arabistan- Yemen sınırında Etiyopyalılara ateş açıldığı iddialarını soruşturacak.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistanlı sınır birliklerinin Yemen üzerinden ülkeye girmeye çalışan Etiyopyalılara ateş açtığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılacağı duyuruldu.
Açıklamada, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) iddialarının dikkate alındığı ve sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.
Soruşturmanın, Suudi Arabistanlı yetkililerle ortak yürütüleceği kaydedilerek, yanlış ve yanıltıcı bilgilerden uzak durulması çağrısı yapıldı.
AB soruşturmaların sonucunu bekliyor
Avrupa Birliği de (AB) soruşturmaların sonucunu bekliyor.
AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, "Bu konuyu Suudi Arabistan'daki ve Yemen'deki Husi yetkililerle gündeme getireceğiz." diyerek, olayın etraflıca araştırılması gerektiğini vurguladı.
Peter Stano, AB'nin, aceleci davranmayarak tüm soruşturmaların sonucunu bekleyeceğini kaydetti.
New York merkezli HRW, Mart 2022-Haziran 2023 tarihlerinde Yemen'den Suudi Arabistan'a sığınma amacıyla geçmeye çalışan yüzlerce Etiyopyalının, Suudi Arabistan sınır birliklerince öldürüldüğünü iddia eden bir rapor yayınlamıştı.