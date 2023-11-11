Etiyopya, Somali ve Kenya İngiltere'nin desteğiyle sınırlarda güvenlik programı başlattı

Etiyopya, Somali ve Kenya, İngiltere'nin desteğiyle sınırlarda barış ve güvenliğin sağlanması için ortak hareket edecek. Program kapsamında Eş-Şebab ile mücadele edilmesi ve sınırların korunması hedefleniyor.

Etiyopya, Somali ve Kenya, İngiltere'nin desteğiyle sınırlarda güvenliği sağlamak amacıyla "barış ve güvenlik programı" başlattı.

Addis Standard'ın haberine göre, İngiltere'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözülmesi için 'Deris Wanaag' olarak adlandırılan program kapsamında ortak hareket edileceği bilgisi paylaşıldı.

Varılan anlaşma kapsamında Etiyopya, Somali ve Kenya, İngiltere'nin desteğiyle sınırlarda barış ve güvenliğin sağlanması için işbirliği yapacak.

Atılan adımla bölgede özellikle Eş-Şebab ile daha etkin mücadele edilmesi ve sınırların korunması hedefleniyor.

Varılan anlaşma kapsamında, Etiyopya'nın Jigjiga kentindeki güvenliğin sağlanması için İngiltere ekonomik destekte bulunma sözü verdi.

Somali merkezli Eş-Şebab örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali ordusunun son aylarda örgüte yönelik operasyonları nedeniyle Eş-Şebab, Kenya'nın kuzeyini de hedef almaya başladı.