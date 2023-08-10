Etiyopya Ordusu Amhara'da Silahlı Grupların Ele Geçirdiği Bölgeleri Geri Aldı

Etiyopya ordusu, Amhara bölgesindeki silahlı grupların ele geçirdiği bölgeleri geri aldı. Bahir Dar ve Gonder dahil birçok bölgede güvenlik sağlandı ve silahlı gruplar geri çekildi. Sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalarda, gruplara silahlarını bırakıp teslim olmaları çağrısı yapıldı.

Etiyopya ordusunun, Amhara'da silahlı grupların ele geçirdiği bölgeleri geri aldığı bildirildi.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amhara bölgesindeki çatışmalara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, bu gruplara silahlarını bırakıp teslim olmaları çağrısı yapıldı.

Medyada yer alan haberlere göre, çatışmalarda sivillerin de aralarında olduğu birçok kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı ve bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırmaya başladı. Ancak federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, silah bırakmayı reddederek orduyla çatışmaya girdi.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.