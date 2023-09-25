Etiyopya'nın Amhara eyaletinde çatışmalar devam ediyor

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde silah bırakmayan milisler ile ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Milisler, orduya destek vermek için savaşa katılmış ancak silahlarını bırakmak istemeyerek aylardır çatışmalara neden oluyor. Son olarak Gondar kentine saldıran milisler püskürtüldü ve 50 milisi öldürüldü. Çatışmalar nedeniyle güvenlik forumu da ertelendi.