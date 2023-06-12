Etiyopya Hükümeti, ABD ve BM'nin Gıda Yardımlarını Durdurma Kararına Tepki Gösterdi

Etiyopya hükümeti, ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gıda yardımlarını durdurma kararının sayısız insanı daha fazla yoksulluğa sürükleyeceğini belirterek, karara tepki gösterdi. USAID ve WFP, yardımların çalındığına ve pazarlarda satıldığına ilişkin raporlar sonrası önce Tigray'a, geçen hafta da tüm Etiyopya'ya gıda yardımlarını durdurduklarını duyurmuştu.

Etiyopya hükümeti, ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gıda yardımlarını durdurma kararının sayısız insanı daha fazla yoksulluğa sürükleyeceğini belirterek, karara tepki gösterdi.

The Ethiopian Herald'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Legesse Tulu, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve BM Dünya Gıda Programının (WFP), "yardımların çalındığı" gerekçesiyle operasyonları durdurma kararı almasının ülkedeki insani krizi daha fazla büyütebileceği ve sayısız insanı daha ileri seviyede bir yoksulluğa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

USAID'ın, Etiyopya hükümetini sürekli karaladığı iddiasında bulunan Tulu, iki örgütün de yaptığı soruşturmalara hükümet seviyesinde bir katılımın olmadığını aktardı.

Hırsızlık iddiası

"Eğer suç işleyen kişiler varsa bunları yargı önüne çıkarmak yapılacak en doğru iş." diyen Tulu, hükümetin söz konusu iddiaları araştırmak için soruşturma ekibi görevlendirdiğini bildirdi.

Tulu, her iki örgüte de kararlarını gözden geçirmeleri ve söz konusu karardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

USAID ve WFP, yardımların çalındığına ve pazarlarda satıldığına ilişkin raporlar sonrası önce Tigray'a, geçen hafta da tüm Etiyopya'ya gıda yardımlarını durdurduklarını duyurmuştu.

Çatışma ve kuraklıktan ötürü Etiyopya'da 20 milyondan fazla insan acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.