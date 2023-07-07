Etiyopya Hedasi Barajı'nı Eylüle Kadar Doldurmayacak

Etiyopya hükümeti, Hedasi Barajı'nı (Büyük Etiyopya Rönesans Barajı) eylüle kadar doldurmayacağını açıkladı. Başbakan Abiy Ahmed, Mısır ve Sudan'ın yeterince su elde edene kadar barajın doldurulmayacağını belirtti.

Etiyopya hükümeti, Hedasi Barajı'nı (Büyük Etiyopya Rönesans Barajı) eylüle kadar doldurmayacağını bildirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, söz konusu baraja dair alınan kararı açıkladı.

Ahmed, Mısır ve Sudan yeterince su elde edene kadar Hedasi Barajı'nı eylül ayına kadar doldurmayacaklarını söyledi.

Nehrin geçtiği Sudan ve Mısır'ın, kardeşleri ve komşuları olduğunu kaydeden Ahmed, bu ülkelere karşı olumsuz düşünce taşımadıklarını belirtti.