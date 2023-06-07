Etiyopya, Eş-Şebab'ın intihar saldırısı planını engelledi

Etiyopya ordusu, Somali sınırındaki Dollo kasabasında intihar saldırısı yapmak üzere olan Eş-Şebab üyelerini etkisiz hale getirdi. Saldırının bir askeri üssü hedef aldığı ve 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Etiyopya, sınırda intihar saldırısı düzenlemek üzere olan terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eş-Şebab, Somali sınırındaki Dollo kasabasında intihar saldırısı yapmak üzereyken Etiyopya ordusu güçlerince durduruldu.

İntihar eylemcileri vurularak etkisiz hale getirildi.

Somali hükümetinden yapılan açıklamada da engellenen saldırının bir askeri üssü hedef aldığı ve 4 askerin yaralandığı ifade edildi.

Somali ordusunun, Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı operasyonlarda, çok sayıda bölge örgütten temizlenirken örgüt ise zaman zaman şehirleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.