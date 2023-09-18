Etiyopya, Eş-Şebab'ın iddialarını yalanladı

Etiyopya hükümeti, terör örgütü Eş-Şebab'ın Somali'de 167 barış gücü askerini öldürdüğü iddialarını reddetti. Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisi, terör örgütünün iddialarının mesnetsiz ve uydurma olduğunu belirtti.

Etiyopya hükümeti, terör örgütü Eş-Şebab'ın Somali'de 167 barış gücü askerini öldürdüğü iddialarını yalanladı.

Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisi Mukhtar Mohamed Waare, yerel basına yaptığı açıklamada, terör örgütünün iddialarının "mesnetsiz ve uydurma" olduğunu belirtti.

Waare, ordunun kapasitesine vurgu yaparak, basına yansıyan rakamların doğru olmadığını söyledi.

Örgüt, dün Somali'nin Bakol bölgesinde Etiyopya askeri konvoyuna saldırmış, yerel yetkililer çok sayıda barış gücü askerinin öldüğünü bildirmişti.

Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab, sosyal medyada ele geçirdiği askeri teçhizatları yayınlamış ve 167 Etiyopyalı barış gücü askerini öldürdüğünü ileri sürmüştü.

Ülkede geçen yıldan bu yana terör örgütüne yönelik peş peşe operasyonlar yapılıyor. Ordu çok sayıda köy ve kasabada kontrolü yeniden sağlarken, Eş-Şebab da saldırılarını sürdürüyor.