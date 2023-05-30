Etiyopya'da Yeni Şehir Kurmak İçin Camilerin Yıkılması Tepki Çekti

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yeni kurulması planlanan şehir için konutlarla birlikte camilerin de yıkılması tepkiye yol açtı. Müslüman gruplar, cami ve mescit yıkımlarının son bulmasını istedi. Yerel medyada, yıkılan ve zarar gören camilerin sayısının 20'ye ulaştığı aktarıldı.

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yeni kurulması planlanan şehir için konutlarla birlikte camilerin de yıkılması tepkiye yol açtı.

Müslüman gruplar, Oromiya ve başkent Addis Ababa'da geçen haftadan bu yana yaptıkları gösterilerde, cami ve mescit yıkımlarının son bulmasını istedi.

Bazı gösterilerde şiddet olayları yaşanırken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel medyada, yıkılan ve zarar gören camilerin sayısının 20'ye ulaştığı aktarıldı.

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi, hafta sonu yaptığı açıklamada, cami yıkımlarının bir an önce durması ve sivillerin zarar gördüğü şiddet olaylarına ilişkin de soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Addis Ababa şehrinin büyütülmesi planlarının askıya alınmasının ardından Etiyopya hükümeti, mart ayında Shegger adında yeni bir şehir kurarak hem kaçak hem de yasal yapıları kamulaştırarak yıkmaya başlamıştı.