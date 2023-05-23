Etiyopya'da Tigray eyaletinde yabancı güçlere ve yardımların kesilmesine protesto

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde protestocular, yabancı güçlerin bölgede kalmasını ve yardımların kesilmesini eleştirdi. Göstericiler, evlerinden zorla çıkarılanların topraklarına dönmesini ve yardıma muhtaçlara el uzatılmasını talep etti. TPLF halen Eritre ve Amhara güçlerinin topraklarında olduğunu belirtiyor.

Etiyopya'da çatışmaların son bulup barışın yapıldığı kuzeydeki Tigray eyaleti halkı, yabancı güçlerin halen bölgede kalmasını ve yardımların kesilmesini protesto etti.

Tigrai televizyonunun haberine göre, binlerce protestocu Tigray'ın Mekelle, Adigrat ve Şire kentlerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Halen Tigray topraklarında olduğu iddia edilen Eritre ve Amhara güçlerinin eyaletten çıkmasını isteyen göstericiler, evlerinden zorla çıkarılanların da topraklarına dönmesini talep etti.

Tigraylılar ayrıca yerinden olan ailelere yapılan yardımların kesilmesini de eleştirerek, yardıma muhtaçlara el uzatılmasını istedi.

Hükümet bölgedeki yabancı güçlere ilişkin açıklama yapmazken, eyaleti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) halen Eritre ve Amhara güçlerinin topraklarında olduğunu belirtiyor.

Ay başında, bazı uluslararası kuruluşlar yardımlar satıldığı için bölgeye gıda yardımlarını durdurmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 döneminde isyancılarla süren çatışmalarda, Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.

Kasım 2022'de varılan barış anlaşması sonunda TPLF silah bırakmış ve ardından hükümet TPLF'yi terör örgütü listesinden çıkarmıştı.

Eyalette son olarak TPLF'nin öncülüğünde geçici yönetim kurulmuştu.