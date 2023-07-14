Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar 300.000 Kişiyi Etkiledi

ADDİS ABABA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya'nın kuzeydoğusunda bulunan Afar bölgesindeki şiddetli yağışların 300.000'den fazla insanı olumsuz etkilediğini duyurdu.

UNICEF, Çarşamba günü yayımlanan Etiyopya'ya ilişkin son insani durum güncellemesinde, bu yılın başlarında Afar bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerin yüz binlerce kişiyi etkilediğini ve kızamık ve dang humması gibi devam eden birçok bulaşıcı hastalıkla birlikte durumun daha da kötüleştiğini bildirdi.

UNICEF, "Sel, onlarca okul ve sağlık kurumunun yanı sıra bölgedeki 20'den fazla su tesisinin faaliyetlerini etkileyerek, toplulukların eğitim ve temel sağlık hizmetlerine ve temiz içme suyuna erişimini sınırladı. Ayrıca, sel felaketi Afar bölgesinde kızamık ve dang humması da dahil olmak üzere devam eden bulaşıcı hastalıkların yayılmasını daha da artırdı ve bu salgınlar Mayıs ayı sonu itibariyle 4.000'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.

UNICEF, 674,3 milyon ABD doları tutarındaki 2023 Çocuklar için İnsani Eylem çağrısının şu ana kadar sadece yüzde 19'unun karşılandığını açıkladı.

BM kuruluşu ayrıca özellikle çocuklara ve ailelerine hayat kurtarıcı ve yaşamı idame ettirici kritik destek sağlamak için finansmana ihtiyaç duyduğunu belirtti.