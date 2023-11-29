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Etiyopya'da Otobüs Kazası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

29 Kasım 2023 11:13 Son Güncelleme: 11:14 Abone Ol

Etiyopya'nın güneyinde bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazada 18 kişi ciddi şekilde yaralanırken, diğer 14 kişi hafif yaralarla atlattı.