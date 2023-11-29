Etiyopya'da Otobüs Kazası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Etiyopya'nın güneyinde bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazada 18 kişi ciddi şekilde yaralanırken, diğer 14 kişi hafif yaralarla atlattı.
ADDİS ABABA, 29 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyinde sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Devlet medya kuruluşu Oromia Broadcasting Network (OBN) tarafından Salı günü yayımlanan habere göre, aynı günün erken saatlerinde Oromia bölgesindeki Borena mevkiinde meydana gelen ölümcül trafik kazasında 32 kişi de yaralandı.
Devlet medya kuruluşu, 18 kişinin ciddi şekilde, kalan 14 kişinin ise hafif yaralandığını bildirdi. Yaralılar yakınlardaki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.
Polis, ölümcül kazanın nedenlerini araştırıyor.