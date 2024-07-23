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Etiyopya'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 146'ya yükseldi

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Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 146'ya yükseldiği açıklandı. Acil durum yetkilileri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Etiyopya'nın güneyindeki bölgede meydana gelen heyelanda ölü sayısının 146'ya yükseldiği açıklandı.

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde hafta sonu sağanak yağışlar sonucu heyelan meydana gelmiş, acil durum yetkilileri arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Gofa yerel hükümetine bağlı yetkililer sosyal medyadan yaptıkları açıklamada "Geze Gofa ilçesine bağlı Gofa Bölgesi'nde meydana gelen ani toprak çökmesi sonucu ölü sayısı 146'ya yükseldi" denildi.

Bölge Acil Durum Komitesi Başkanı ve yerel yönetim yetkilisi Habtamu Fetena bugüne kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında çocuklar dahil 96'sı erkek, 50'si kadın olmak üzere toplamda 146 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Fetena, ölü sayısının yükselme ihtimali olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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