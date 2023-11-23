Etiyopya'da kuraklık sonucu açlık felaketi: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Tigray ve Amhara eyaletlerinde yaşanan kuraklık sonucu, en az 50 kişi açlıktan öldü. Kuraklık nedeniyle mahsuller telef olurken, binlerce besi hayvanı da telef oldu. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sellerin yol açtığı felaketle mücadele ediliyor. Komşu ülkeler Kenya ve Somali'de de sel felaketi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın Tigray ve Amhara eyaletlerinde kuraklık sonucu 50'den fazla kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Addis Standard'ın haberine göre, kuraklıktan ötürü mahsullerin telef olduğu Tigray'ın Abergelle Yechila bölgesinde en az 46 kişi, Amhara eyaletinin Waghemra bölgesinde 6 kişi açlıktan ötürü hayatını kaybetti.

Öte yandan, kuraklık sonucu binlerce besi hayvanı da telef oldu.

Kuzeyde kuraklıkla mücadele eden ülke, doğu ve güney bölgelerinde de sellerin yol açtığı felaketle boğuşuyor. Sellerden ötürü binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Etiyopya'nın komşusu Kenya ve Somali'de de görülen sel felaketi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Tigray'daki çatışmaların ardından hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlardan ötürü Birleşmiş Milletler ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı bölgeyi aylarca yardım göndermemişti. Operasyonlardaki güvenlik önlemleri ve kontrollerin sağlanmasının ardından geçen ay yardım çalışmaları yeniden başlatılmıştı.