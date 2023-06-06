Etiyopya'da Kuraklık Nedeniyle 6,8 Milyon Besi Hayvanı Öldü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya'nın çeşitli bölgelerinde devam eden kuraklık nedeniyle yaklaşık 6,8 milyon besi hayvanının öldüğü belirtildi. FAO, kuraklığın etkilerinin mahsul üretimine yansıdığını ve gelir kaybına, yetersiz beslenmeye ve gıda güvensizliğine neden olduğunu ifade etti.

ADDİS ABABA, 6 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın çeşitli bölgelerinde devam eden kuraklık nedeniyle yaklaşık 6,8 milyon besi hayvanının öldüğünü duyurdu.

FAO, son yayımladığı Etiyopya İnsani Müdahale Planı raporunda ülkenin Oromia, Somali ve Güney bölgelerinde büyük hayvan zayiatının meydana geldiğini belirtti.

Raporda, "Kuraklığın etkileri mahsul üretimine yansıdı ve gelir kaybına, yüksek düzeyde yetersiz beslenmeye ve gıda güvensizliğine dönüştü" ifadeleri yer aldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bu yılın başlarında, birden fazla yıl boyunca devam eden kuraklığın yıkıcı sonuçlarının 2023'te Afrika Boynuzu bölgesinde etkisini sürdüreceği ve toplulukları acil yardıma muhtaç bırakacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

WMO raporu Etiyopya, Kenya ve Somali'nin bazı bölgelerinin 2023 boyunca Afrika Boynuzu'nda kuraklıktan en çok etkilenen yerler olmaya devam edeceğini gösteriyor.

FAO raporunda olumlu bir not olarak Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında Kasım 2022'de imzalanan ve iki yıllık çatışmayı sona erdiren barış anlaşmasının, Etiyopya'nın kuzeyindeki milyonlarca insanın geçim kaynaklarına yeniden ulaşması için olanak yarattığı belirtildi.

Ancak rapora göre, çatışmalardan etkilenen hanelerin tohum ve gübre gibi tarımsal girdilere erişimi hala ciddi düzeyde kısıtlı ve bu durum halkın tarımsal faaliyetlerini aksatmaya devam ediyor.