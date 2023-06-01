Etiyopya'da kuraklık nedeniyle 5 milyon hane besi hayvanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Etiyopya'nın kuraklıktan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 5 milyon hanenin besi hayvanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. IOM, Çarşamba günü yayımladığı son kriz raporunda Etiyopya'nın güney ve doğu kesimlerindeki toplulukların, art arda kurak geçen beş yağmur mevsimi nedeniyle yıkıcı bir kuraklıktan muzdarip olduğunu açıkladı.

ADDİS ABABA, 1 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Etiyopya'nın kuraklıktan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 5 milyon hanenin besi hayvanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

IOM, Çarşamba günü yayımladığı son kriz raporunda Etiyopya'nın güney ve doğu kesimlerindeki toplulukların, art arda kurak geçen beş yağmur mevsimi nedeniyle yıkıcı bir kuraklıktan muzdarip olduğunu açıkladı. 2023'te altıncı yağış mevsiminin de kurak geçmesi oldukça muhtemel ve bunun şimdiye kadar görülmemiş veya duyulmamış bir hadise olduğu belirtiliyor.

IOM, "2021 yılının sonundan bu yana hayvan ölümleri 6,85 milyonun üzerine çıkarak sarsıcı bir düzeye ulaştı ve geçim kaynaklarını önemli ölçüde etkiledi" ifadesini kullandı.

Rapor, başta Oromia, Somali ve Güney Milletleri, Milliyetleri ve Halkları Bölgesi olmak üzere, Etiyopya'nın kuraklıktan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 5 milyon hanenin kuraklık nedeniyle hayvanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Raporda, "Uzun süren kuraklık, geçim kaynakları erozyona uğramış toplulukların yerlerinden edilmelerini önemli ölçüde tetikledi. Bu kişilerin sayısı önümüzdeki aylarda muhtemelen daha da artacak. İnsanlar yiyecek, hayvanlarını otlatacak alan ve su bulmak için yerlerinden olacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Etiyopya'da 2022'de ülke içinde yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık 3 milyona ulaştığı tespit edilirken, yerinden edilme riskleri 2023 ve sonrasında da yüksek seyrediyor.

IOM, insanların yerlerinden edilmelerinin ana nedenleri olarak ülkenin kuzey kesimlerindeki çatışmaları, diğer birçok bölgedeki şiddeti, son on yıllardaki en kötü kuraklıklardan birinin yaşanmasını, sık sık meydana gelen sel ve toprak kaymaları gibi doğal afetleri sıraladı.