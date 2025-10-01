Haberler

Etiyopya'da Kilise İnşaatında Iskele Çöktü: 30 Ölü

Etiyopya'da Kilise İnşaatında Iskele Çöktü: 30 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde bir kilise inşaatında ahşap iskele çöktü. Olayda 30 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar arasında kritik durumda olanların bulunması can kaybının artabileceğini gösteriyor.

ETİYOPYA'da bir kilise inşaatında ahşap iskelenin çökmesi sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında ahşap iskele çöktü. İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin ise yaralandığını kaydetti. Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini söyledi.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.