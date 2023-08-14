Etiyopya'da Hava Saldırısı: Onlarca Protestocu Öldü

Etiyopya ordusunun Amhara bölgesinde düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca protestocunun öldüğü ileri sürüldü. Özel medya kuruluşu 'Etiyopya Medya Servisi', saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü iddia ederken BBC Amharic ise bu sayının daha düşük olduğunu savundu. Hastane kaynakları ise ölenlerin sayısının 26 olduğunu bildirdi.

Etiyopya ordusunun Amhara bölgesinde düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca protestocunun öldüğü ileri sürüldü.

Özel medya kuruluşu "Etiyopya Medya Servisi", Amhara bölgesindeki hava saldırısında en az 70 kişinin öldüğünü iddia ederken BBC Amharic ise bu sayının çok daha düşük olduğunu savundu.

Etiyopya'da yayın yapan BBC Amharic'e açıklamada bulunan hastane kaynakları, hava saldırısında ölenlerin sayısının 26 olduğunu bildirdi.

Saldırının, Finote Selam kasabasında toplanarak federal güçlerin bölgeye girmesini protesto eden göstericilere yönelik düzenlendiği kaydedildi.

Addis Ababa hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken "Fano" adını taşıyan milis grup orduyla çatışmaya devam etti.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

???????Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.