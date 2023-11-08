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Etiyopya'da Fano militanlarıyla çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde Fano militanlarıyla yerel halk arasında 5 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalarda 30'dan fazla kişi de yaralandı.