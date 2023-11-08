Etiyopya'da Fano militanlarıyla çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti
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Etiyopya'nın Amhara bölgesinde Fano militanlarıyla yerel halk arasında 5 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalarda 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Etiyopya'da Fano militanlarıyla yerel halk arasında 5 Kasım'dan bu yana aralıklarla devam eden çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti.
Addis Standard'ın haberine göre, ülkenin Amhara bölgesinde Fano militanlarıyla bölge sakinleri arasında çatışma yaşanıyor.
Amhara'nın Oromiya bölgesinde Fano militanlarıyla bölge sakinleri arasında 5 Kasım'da patlak veren silahlı çatışmalarda şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi.
Aralıklarla devam eden çatışmalarda 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları çatışmaların, Fano militanlarının yerleşim bölgelerine saldırması sonrası patlak verdiğini öne sürdü.
Amhara'da güvenlik güçleriyle Fano militanları arasında nisanda da çatışmalar patlak vermiş ve eylüldeki çatışmalarda 50'den fazla Fano militanı öldürülmüştü.
Amhara'daki çatışmalar
Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmaya başlamıştı.
Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.
Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.