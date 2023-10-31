Etiyopya'da çatışmalarda yargısız infaz ve cinsel saldırılar yaşanıyor

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), Amhara eyaletinde hükümet güçleri ile yerel milisler arasında çıkan çatışmalarda yargısız infaz ve cinsel saldırı olaylarının yaşandığını açıkladı. Çatışmalarda okullar ve hastaneler zarar görürken binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), hükümet güçleri ile yerel milisler arasında çatışmaların olduğu Amhara eyaletinde çok sayıda yargısız infaz ve cinsel saldırı olayının yaşandığını açıkladı.

Ülke meclisine bağlı çalışan EHRC, yayımladığı son raporunda, Amhara'da hava saldırıları ve bombardımanlar sırasında çok sayıda sivilin öldüğünü ve en az 200 kadının da tecavüze uğradığını kaydetti.

Temmuzdan bu yana şiddetlenen çatışmalarda çok sayıda okul ve hastanenin zarar gördüğü aktarılan raporda, binlerce kişinin de evini terk atmak zorunda kaldığı bilgisine yer verildi.

Raporda, Etiyopya ordusu doğrudan yargısız infazla, milisler de bölgedeki memurları öldürmek ve kaçırmakla suçlandı.

Komisyon, her iki tarafın da yaptığı ihlalleri bir an önce durdurması çağrısında bulundu.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray'da çıkan isyan hareketinin bitmesi sonrası hükümetin Amhara milislerini silahsızlandırma girişimi çatışmalara yol açmıştı. Silahlarını bırakmak istemeyen "Fano" adlı Amhara milisleri bazı büyük şehirlere girdikten sonra ordu tarafından püskürtülmüştü.

Eyaletin kırsal bölgelerinden çatışmalar halen sürüyor.