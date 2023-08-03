Etiyopya'da Amhara Milisleri ile Ordu Arasındaki Çatışmalar Büyüyor
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Etiyopya'nın kuzeyinde Tigraylı isyancılara karşı savaşan Amhara milisleri ile ordu arasındaki çatışmaların büyüdüğü bildirildi. Etiyopya Dışişleri Bakanı, güvenlik durumunun endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti ve diyalog yoluyla barışçıl çözüm çağrısı yaptı.
Etiyopya'nın kuzeyinde Tigraylı isyancılara karşı ordunun yanında savaşan ve barış anlaşması sonrasında silahsızlanmayı reddeden Amhara milisleri ile ordu arasındaki çatışmalar büyüdü.
Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Amhara eyaletindeki güvenlik durumunun endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.
Karşılaşılan sorunların diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözülmesini isteyen Mekonnen, kanun ve nizama saygı duyulması çağrısı yaptı.
Öte yandan, Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Getnet Adane, Amhara eyaletinin Gondar bölgesinde üst düzey ordu mensuplarının milislerce pusuya düşürüldüğünü aktardı.
Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki tüm silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başladı.
Federal hükümetin talimatlarına uymayan, "Fano" adını taşıyan milisler, askerle çatışmaya başladı.
Milisler, TPLF'ye karşı verilen mücadelede ordunun yanında yer almıştı.