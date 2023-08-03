Etiyopya'da Amhara Milisleri ile Ordu Arasındaki Çatışmalar Büyüyor

Etiyopya'nın kuzeyinde Tigraylı isyancılara karşı savaşan Amhara milisleri ile ordu arasındaki çatışmaların büyüdüğü bildirildi. Etiyopya Dışişleri Bakanı, güvenlik durumunun endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti ve diyalog yoluyla barışçıl çözüm çağrısı yaptı.