Etiyopya'da Amhara'da Çatışmaların Şiddeti Artıyor

Etiyopya hükümeti, Amhara'da ordu ile milisler arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini ve bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıkladı. Amharalı milislerin bölgesel hükümeti dağıtmayı hedeflediği belirtildi.