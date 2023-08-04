Etiyopya'da Amhara bölgesinde çatışmaların şiddeti arttı, OHAL ilan edildi

Etiyopya'da federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ve yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Amhara'da çatışmaların büyüdüğü ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.