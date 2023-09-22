Etiyopya'da açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 30 mülteci hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Gambela Bölgesi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 30 mülteci hayatını kaybetti. Bölgedeki çatışmalar ve kuraklık nedeniyle 20 milyondan fazla insan acil insani gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

ADDİS ABABA, 22 Eylül (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneybatısındaki Gambela Bölgesi'nde 30 mülteci açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Devlet destekli Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) tarafından Çarşamba akşamı yapılan açıklamada, mültecilerin yiyecek aramak üzere kamplarından ayrılırken öldükleri belirtildi.

Gambela Bölgesi 2013 yılından bu yana iç çatışmalardan kaçan on binlerce Güney Sudanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bölge son aylarda, Nisan ayı ortasında patlak veren çatışmalardan kaçan binlerce Sudanlı mülteciye de barınak sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, yardımların büyük ölçekte suistimal edilmesini gerekçe göstererek Haziran ayında Etiyopya'daki çoğu gıda yardımı programının askıya alındığını duyurmuştu. EHRC, çocuklar için yeterli besleyicilikteki gıda eksikliğinin üzerine bir de gıda yardımının durdurulmasıyla, özellikle çocukları etkileyen yetersiz beslenme krizinin daha da arttığını ifade etti.

Dünya Gıda Programı, Etiyopya'da devam eden kuraklık ve çatışmalardan etkilenen 20 milyondan fazla insanın acil insani gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.